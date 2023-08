Segre-Seymandi, oggi l’udienza per i 700mila euro trasferiti da lei

La vicenda dei due ex promessi sposi torinesi finisce in tribunale. Al centro dell’udienza di oggi non c’è il video in cui il manager rompe con l’ex compagna parlando davanti a tutti dei suoi presunti tradimenti, ma i 700mila euro che l’imprenditrice ha trasferito da un conto comune a uno personale. Nessun faccia a faccia: in aula ci saranno solo gli avvocati. Intanto, a Roma i primi passi del Garante per la privacy riguardo al video finito sui social ascolta articolo

La vicenda Massimo Segre-Cristina Seymandi finisce in tribunale. Al centro dell’udienza di oggi, però, non c’è il video girato durante quella che doveva essere la festa di annuncio nozze della coppia torinese - in cui il manager ha rotto con l’ex compagna parlando davanti a tutti dei suoi presunti tradimenti - ma i 700mila euro che l’imprenditrice ha trasferito da un conto comune a uno personale. In tribunale non ci saranno i due ex, ma solo i loro avvocati.

L'udienza sui 700mila euro Il giudice, in particolare, deve pronunciarsi sul sequestro cautelare dei soldi: il provvedimento è stato emesso in via d'urgenza nei giorni scorsi, dopo una "denuncia" presentata dagli avvocati di Segre. Seymandi ha trasferito la somma su un suo conto corrente privato da uno che la coppia aveva in comune a marzo, ma la cosa ha assunto toni di natura legale dopo l'annullamento del matrimonio. Secondo l'imprenditrice, il trasferimento del denaro è avvenuto con il consenso esplicito di Segre, che - sostiene Seymandi - avrebbe autorizzato il trasferimento anche per iscritto. I legali di Segre potrebbero non negare l'autorizzazione al bonifico, ma ribattere che era legata a esigenze che sono cessate dopo la rottura del fidanzamento. Dopo la separazione, il manager non ha chiesto indietro la somma ma avrebbe subito avviato la procedura civile. Il giudice deve ora decidere se confermare oppure no il sequestro dei soldi e se porre le basi di quello che potrebbe diventare un processo civile, nel quale discutere della transazione e dell'appartenenza del denaro.

L'istruttoria del Garante per la privacy Intanto, come spiega La Stampa, a Roma il Garante per la privacy sta compiendo i primi atti istruttori sull'illecita diffusione di "informazioni riferibili alla vita sentimentale e sessuale della signora Seymandi e di terzi, benché non direttamente identificati". Tre i fronti su cui si indaga. Il primo: il discorso di Segre alla festa costituisce un illecito? Il secondo: chi ha registrato e diffuso il video? Il terzo riguarda i siti internet che hanno trattato la vicenda e rilanciato il video: esiste un interesse pubblico? Il diritto di cronaca prevale su quello alla privacy? L'istruttoria del Garante per la privacy, spiega ancora La Stampa, dovrebbe durare alcuni mesi, ma potrebbero esserci dei provvedimenti intermedi. Alla fine, se verranno ravvisati illeciti, partiranno le multe.