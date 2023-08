Genova, ristoratore si sfoga: "3 pizze in 8, 63 euro e vi lamentate?"

Un post su Facebook di un ristoratore di Genova è diventato virale: "3 pizze divise in 8 piatti 2 acque, 2 bibite, 3 birre e 4 caffè. Totale di spesa 63 euro, in un tavolo da 8 persone. Indignati da scontrino del ristorante, ci dite come si deve comportare il ristoratore in casi come questo?"

Continuano le polemiche sull'aumento dei costi nelle zone di villeggiatura, ma se fino ad oggi a finire nel mirino sono stati principalmente i gestori dei locali, con scontrini gonfiati e richieste di denaro per il taglio di un toast, un post su Facebook di un ristoratore di Genova punta il dito sui clienti maleducati: "Prenotazione per 8 persone alle 21.30 all’aperto - si legge - 2 bimbi e 6 adulti maleducati come pochi. 3 pizze divise in 8 piatti 2 acque, 2 bibite, 3 birre e 4 caffè. Totale di spesa 63 euro, in un tavolo da 8 persone, a cena in un locale dove il coperto non si paga. Meno di 8 euro a persona. Indignati da scontrino del ristorante, ci dite come si deve comportare il ristoratore in casi come questo?!?".