Monte Amiata, sul conto 4,5 euro per tovaglioli e posate d'asporto

In vacanza in provincia di Grosseto, per Ferragosto, un ragazzo si è visto addebitare 4,50 euro come costo per il servizio di asporto, comprendente busta di carta e posate. Il gestore: "Errore nostro"

In vacanza sul Monte Amiata, in provincia di Grosseto, per Ferragosto, un ragazzo si è visto addebitare 4,50 euro come costo per il servizio di asporto, comprendente busta di carta e posate. E' successo, riporta MaremmaOggi , in un locale a Prato delle Macinaie, nel comune di Castel del Piano.

La vicenda

L'ordine era per tre persone e l'importo per il take away, di 1,50 euro, è stato automaticamente moltiplicato per tre. Anche se "la busta e il kit di posate non erano comunque tre", fa notare il ragazzo, che poi ha chiesto spiegazioni al personale in sala. In seguito è intervenuto il gestore del locale, che ha ammesso l'errore spiegando che probabilmente, visti i ritmi intensi di Ferragosto, il personale non ha avuto modo di verificare l'effettivo addebito di 3 euro in più. "Il cliente ha ragione", spiega il gestore, "Il take away lo facciamo pagare solo sul self service". "Prima non lo facevamo pagare - conclude - già dall'anno scorso però i costi per noi sono lievitati".