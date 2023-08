Generale pubblica libro contro i gay. Esercito: non ne sapevamo nulla

Il testo autoprodotto da Roberto Vannacci, già capo dei paracadutisti della Folgore e oggi alla guida dell’Istituto geografico militari, si scaglia contro la “dittatura delle minoranze” e dice apertamente: “Rivendico il diritto all’odio. Cari omosessuali non siete normali”. L'Esercito "prende le distanze" da quanto scritto. Crosetto: al via esame disciplinare. Zan (Pd): allarmanti le idee razziste e omofobe

Sta sollevando molte polemiche il libro scritto e autoprodotto dal generale di Divisione Roberto Vannacci, titolato "Il mondo al contrario" in cui il militare prende di mira gli omosessuali e attacca il femminismo, l'ambientalismo e i migranti. “Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!”, si legge nel testo. La vicenda, riportata da Repubblica , parte dal libro, che si trova al numero 3 in classifica dei saggi su Amazon, uscito da pochi giorni fa e firmato dal 55enne Vannacci, generale di lungo corso, già a capo dei paracadutisti della Folgore e oggi alla guida dell’Istituto geografico militare.

Di cosa parla il libro

Nelle 357 pagine del libro, il generale si scaglia contro “le discutibili regole di inclusione e tolleranza imposte dalle minoranze”; con “il lavaggio del cervello di chi vorrebbe favorire l’eliminazione di ogni differenza compresa quella tra etnie, per non chiamarle razze”. Ma spiega nella nota di apertura, che “si dissocia, sin d’ora, da qualsiasi tipo di atti illeciti possano derivare” dalle interpretazioni del testo. Secondo Vannacci, tutti vogliono i diritti ma di “patria, sacrificio, gavetta, merito” non si parla. Sui migranti scrive che chi arriva in Italia dovrebbe “ringraziare immensamente per la compassione e la generosità”. Nel capitolo della legittima difesa, dice che se il ladro ti entra in casa “perché non dovrei essere autorizzato a sparargli, a trafiggerlo con un qualsiasi oggetto mi passi tra le mani”, “se pianto la matita che ho nel taschino nella giugulare del ceffo che mi aggredisce, ammazzandolo, perché dovrei rischiare di essere condannato?”.

Gli attacchi agli omosessuali

Sui diritti delle coppie gay, per l’autore “non normali”, parla di trame della lobby gay internazionale che ha vietato “termini che fino a pochi anni fa erano nei nostri dizionari” e dopo averli elencati, dice che “sono ormai termini da tribunale”. Insomma, “per quanto esecrabile, l’odio è un sentimento, un’emozione che non può essere represso in un’aula di tribunale. Se questa è l’era dei diritti allora, come lo fece Oriana Fallaci, rivendico a gran voce anche il diritto all’odio e al disprezzo e a poterli manifestare liberamente nei toni e nelle maniere dovute”, conclude l’autore.