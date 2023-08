Femminicidio Bolzano, nove coltellate per uccidere Celine

Celine è stata uccisa con nove coltellate. La ventenne è morta "per uno shock emorragico da lesione di arteria carotide di sinistra e arteria polmonare". A confermarlo è l'autopsia svolta questa mattina dal medico legale, il quale ha rinvenuto anche altre due lesioni "più piccole superficiali da punta, tutte tra collo e torace alto". A uccidere Celine Frei Matzohl è stato l'ex compagno Omer Cim, 28 anni, per il quale il giudice per le indagini preliminari, Alvise Dalla Francesca Cappello, ha convalidato il fermo.

Convalidato l'arresto

A uccidere Celine Frei Matzohl sarebbe stato l'ex compagno Omer Cim, 28 anni, per il quale il giudice per le indagini preliminari, Alvise Dalla Francesca Cappello, ha convalidato il fermo. L'uomo era stato arrestato domenica sotto disposizione del pm Günter Morandell. Per l'indagato è stata disposta la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.