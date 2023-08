Roma, camper esplode nella notte: incendio nel palazzo accanto

Cronaca

Potrebbe essere partito da un’auto l’incendio che è scoppiato in una palazzina di via D'Onofrio, nella zona Colli Aniene, a Roma, e che ha provocato una vittima e alcuni feriti. Nell’edificio si stanno svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione. Il rogo, ha fatto sapere il sindaco Roberto Gualtieri in serata, è stato domato