Anniversario crollo Ponte Morandi, Bucci: "Genova non dimentica"

Presenti anche il ministro per le infrastrutture, Matteo Salvini, le istituzioni civili e militari il prefetto Renato Franceschelli, il viceministro Rixi, la deputata Cavo, l'arcivescovo di Genova Tasca e il governatore Toti oltre ad alcuni parenti e familiari delle vittime. Tra gli altri presente una rappresentanza della Sampdoria, con il presidente Lanna. Sulla Radura della Memoria sono state poste le corone di fiori della Presidenza della Repubblica, del Governo e dei parenti delle vittime con la scritta “43. non vi dimentichiamo”. La cerimonia è iniziata con una performance di Jacopo Bellussi, primo ballerino presso il Corpo di Ballo dell'Hamburg Ballet, sulle note di 'Let it be' e si è conclusa con un minuto di silenzio, accompagnato dal suono delle sirene delle navi in porto e dai rintocchi delle campane delle chiese di tutta Genova. Sullo schermo sono comparsi i nomi delle 43 vittime con l'accompagnamento musicale.

“Non si ripeta più”

"Non vogliamo che queste cose si ripetano più - ha proseguito Bucci - Le cose vanno fatte bene, vanno fatte con la tecnologia e i finanziamenti, con cervello e cuore perché bisogna sempre pensare a quello che potrà succedere in futuro. È il dovere che abbiamo non solo come amministrazioni ma come cittadini nei confronti del prossimo. La nostra libertà finisce dove comincia quella degli altri e non possiamo nemmeno per un secondo correre rischio di infrangere la libertà e figuriamoci la vita delle altre persone. Questo è il messaggio che mi sento in dovere di ricordare ogni 14 agosto e che continuerà a fare anche chi verrà dopo di me, perché questo è il messaggio che Genova vuole lanciare al mondo – ha aggiunto il sindaco – La nostra città vuole diventare una grande città internazionale e fare tante cose: ha tanti investimenti da mettere a terra, ma lo vogliamo fare rispettando quello che abbiamo imparato da questa tragedia. Vi siamo vicini. E a tutti voi cittadini genovesi dico: 'Genova non dimentica e non dimenticherà mai' e saremo sempre qui tutti assieme dimostrando con le opere come è questo Ponte che si deve lavorare per il futuro".