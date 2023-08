Marghera, vuole costringere la ex a un rapporto: lei lo evira

Spettacolo

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le star impegnate

Oggi si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Sono tante le celeb che usano la propria fama per fare da megafono alla sensibilizzazione su questo tema. Da Beyoncé, Frida Giannini e Salma Hayek, promotrici della campagna Chime for Change, fino a Michelle Hunziker, che assieme all’avvocata e politica Giulia Bongiorno ha creato la Onlus Doppia Difesa per difendere le donne che subiscono violenza, ecco tutti i Vip che lottano per sconfiggere un flagello della società che da secoli ci opprime

Beyoncé è una delle promotrici della campagna Chime for Change, una campagna per i diritti delle donne e contro la violenza, a sostegno delle donne in tutto il mondo. La popstar promuove questa campagna di sensibilizzazione assieme a Frida Giannini e Salma Hayek.



La stilista Frida Giannini è tra le promotrici della campagna a sostegno delle donne Chime for Change, che promuove assieme alla cantante Beyoncé e all'attrice Salma Hayek.