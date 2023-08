Foggia, sorpreso da onde alte a Marina di Lesina: annegato un 17enne

Salute e Benessere

Il bagno dopo mangiato, ecco quali sono tutti i rischi da evitare

Dopo aver mangiato, bisogna digerire e per questo stomaco e intestino devono lavorare di più, per cui hanno bisogno di energia, che ottengono richiamando molto sangue dalla circolazione

I genitori vietano ai propri figli di fare il bagno in mare dopo pranzo. Ma si può fare o no il bagno in piscina o al mare dopo mangiato? Vediamo alcune indicazioni

Dopo aver mangiato, bisogna digerire e per questo stomaco e intestino devono lavorare di più, per cui hanno bisogno di energia, che ottengono richiamando molto sangue dalla circolazione. In questa fase c’è dunque maggior afflusso di sangue nell’addome. Ma se in questa fase decidiamo di nuotare o svolgere un'attività fisica impegnativa, allora anche i muscoli avranno bisogno di sangue ed energia, entrando in competizione con l'apparato digerente