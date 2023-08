Notte di San Lorenzo, Fartade: "Polvere di stelle anche nelle caccole"

“I frammenti che bruciano a contatto con l'atmosfera poi restano nell'aria che respiriamo e in parte rimangono bloccate nel naso. La prossima volta che trovate una caccola ricordatevi che un pezzo di quella è polvere di stelle, frammenti di Luna o di Marte”, ha detto a Sky TG24 Adrian Fartade, divulgatore scientifico, youtuber e scrittore rumeno naturalizzato italiano che si occupa di astronomia e astronautica, parlando delle stelle cadenti attese per la notte di San Lorenzo .

Chi è Adrian Fartade

Adrian Fartade, classe '87, è nato in Romania, a Bacău. Dopo il diploma in informatica si è laureato all'università di Siena in storia e filosofia con un percorso di studi incentrato sulla scienza e l'astronomia. Una materia quest'ultima che è diventata una passione che nel 2009 lo ha portato a realizzare la piattaforma Link2universe e ad aprire il canale You Tube, Link4universe, dove parla delle ultime scoperte in campo astronomico.