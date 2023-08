Estate, controlli Nas stabilimenti balneari: chiuse 20 strutture

Lifestyle

Dove andare a Ferragosto, le mete low cost per vacanze last minute

Sono numerosi gli italiani che ancora non hanno deciso dove passare le vacanze estive. Ecco alcuni consigli su dove prenotare all'ultimo minuto un viaggio, risparmiando, tra mare o montagna, in Italia o all'estero

Proprio i giorni della settimana del 15 agosto rappresentano il periodo in cui una buona parte di italiani decide di andare finalmente in vacanza, per un weekend o anche per un viaggio più lungo