Kata, zio davanti al gip per il racket dell’Astor. Presto colloquio con pm su caso bimba

I quattro indagati sono tutti accusati, a vario titolo, di estorsione, di minacce ai danni di altri occupanti dello stabile per episodi documentati tra il novembre 2022 e il maggio 2023. Inoltre, su di loro pendono anche accuse di tentato omicidio e lesioni gravi per l'episodio del 28 maggio sul caso dell'occupante ecuadoregno che, temendo di essere ucciso, preferì lasciarsi cadere in strada. "Hanno risposto tutti alle domande del giudice e non c'è stato alcun riferimento alla scomparsa di Kata. Hanno dato la loro versione dei fatti”, ha spiegato l'avvocato Elisa Baldocci, difensore dei quattro, uscendo dal tribunale di Firenze. Per quanto riguarda le accuse di violenza, in particolare l'episodio dell'occupante caduto dall'edificio, la loro versione “ovviamente è discordante rispetto a quella data dall'ecuadoregno”. Baldocci ha poi spiegato che chiederà l'attenuazione della misura per i suoi assistiti “in base ai nuovi elementi emersi oggi dal loro interrogatorio”.

Il caso di Kata

Discorso diverso per quanto riguarda la scomparsa di Kata che, come ha precisato la legale, potrebbe portare ad un nuovo interrogatorio con il pm. "Non è stato ancora fissato ma può essere che loro chiedano di essere sentiti anche dal pm, perché assolutamente vogliono essere molto chiari su quello che è successo quel giorno", ha osservato Baldocci. Lo zio di Kata, ha aggiunto la legale, “è certo del fatto di non centrarci niente, Kata gli manca ed è un pensiero costante anche in questo momento”. Secondo quanto si apprende, già in questi giorni potrebbe arrivare una decisione sulla richiesta di attenuazione della misura per i quattro arrestati mentre, nelle prossime ore, potrebbe arrivare la nomina ufficiale di un nuovo perito che analizzerà i cellulari degli arrestati. Intanto, sul fronte delle indagini continueranno le verifiche e gli accertamenti anche sull'ex hotel, posto sotto sequestro, come già fatto nelle ultime settimane. Infine, è stata indetta alle 21 di giovedì 10 agosto una manifestazione per Kata, a due mesi esatti dalla sua scomparsa, avvenuta in piazza Dalla Piccola, poco distante dall'Astor.