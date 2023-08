Stop alta velocità tra Bologna e Firenze, non esclusa pista anarchica

Considerato l'obiettivo, è impossibile escludere la pista anarchica. Questa l’ipotesi, segnalata all'Adnkronos, da alcune fonti investigative in merito allo stop, nella giornata di ieri, dell'alta velocità nel tratto tra Bologna e Firenze. La circolazione ferroviaria era stata interrotta tra le 19 e le 23.30 dopo la segnalazione della presenza di estranei nella galleria "Firenzuola" e dopo una telefonata anonima che indicava anche quella di un ordigno. Gli agenti della Digos di Firenze , al lavoro nelle indagini, non hanno però ancora individuato tracce di esplosivo e non risultano essere giunte rivendicazioni.

Le segnalazioni

La circolazione ferroviaria, come detto, era stata interrotta martedì sera dopo la segnalazione della presenza di estranei in quello che viene considerato il secondo tunnel più lungo della tratta appenninica della Tav con i suoi 15,2 km. L'allarme era arrivato poco dopo le 19 e riguardava proprio il tratto compreso fra Idice e San Pellegrino, nell’area di confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. A segnalare la presenza di persone in galleria era stato il macchinista di un treno in transito. A seguire, poi, una telefonata anonima avrebbe riferito della presenza di un ordigno. Pronto è stato l’intervento degli agenti della Polfer per verificare la situazione e per provare a individuare le persone presenti in un'area in cui è strettamente vietato l'accesso. Il traffico è poi stato parzialmente dirottato sulla linea convenzionale, ma si sono accumulati pesanti ritardi, soprattutto nelle stazioni di Firenze e Bologna, che hanno inciso anche sulle altre stazioni della linea. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 3 circa.