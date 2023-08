Avviso richiamo per muesli e burro arachidi: presenti sassi e metalli

Il Ministero della Salute ha emesso 32 richiami in totale. All'interno dei prodotti segnalati sarebbero presenti piccoli sassi, per i cereali, e tracce di metalli, per la crema

Numerosi lotti di muesli e burro d’arachidi di diverse marche sono stati richiamati per la presenza di possibili corpi estranei all’interno: piccoli sassi nei cereali e tracce metalliche nella crema spalmabile. Sul sito del Ministero della Salute sono stati pubblicati 32 richiami in totale: 26 per i muesli “a rischio”, che provengono dallo stabilimento di Lameri spa a San Bassiano, in provincia di Cremona, e 6 per i lotti di crema d’arachidi, venduti nello stabilimento di Birko Srl a Torino.