“È un primo, piccolo, risultato. Ma non abbassiamo la guardia”. È soddisfatto ma cauto Stefano Colli, il titolare dell’agriturismo La Taverna a Fontanelice (in provincia di Bologna) che lo scorso 31 luglio aveva denunciato con un video appello postato sui social le condizioni in cui versa la Strada Provinciale 33 “Casolana” , che collega le province di Bologna e Ravenna, in seguito alle frane causate dall’alluvione di maggio. Il piccolo centro emiliano avrà una strada provvisoria. La Città metropolitana e il Comune metteranno 100mila euro per realizzare una via temporanea, con fondi che saranno inseriti tra gli interventi urgenti coperti dal commissario Figliuolo.

L'appello social



"Grazie a tutte quelle visualizzazioni e condivisioni abbiamo raggiunto il nostro obiettivo” dice a Il Resto del Carlino. “Qualcuno si è accorto di noi e il sopralluogo di Anas così come l’intervento tempestivo da parte della Città metropolitana adesso ci ridanno speranza". E ancora: "Ora spero solo che le parole corrispondano ai fatti … ma adesso vogliamo vedere cantieri e ruspe in azione". “Grazie al bypass realizzato dalla Città metropolitana e dal Comune - commenta il sindaco di Bologna Matteo Lepore - garantiremo alla popolazione di Fontanelice uno concreto sostegno alle attività quotidiane, in attesa di una nuova normalità. Dobbiamo fare presto e dare continuità alle risposte”. E proprio Lepore, ieri, ha sentito telefonicamente Colli per rassicurarlo e invitarlo a un incontro fissato per domani. "Sta per nascere un comitato di cui sarò portavoce” racconta il ristoratore “ed è in queste vesti che discuterò su quelle che sono le priorità di noi cittadini colpiti dai disagi della Sp33". Resta ora il timore che questa strada provvisoria non verrà mai sostituita da una definitiva.