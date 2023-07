Meteo, le previsioni del 24 luglio: al Centro-Sud caldo con picchi fin

Economia

Le altre temperature - avverte la Coldiretti - danneggiano anche le produzioni di uova, latte e miele e ostacolano le operazioni agronomiche, in una campagna che vede occupato in questo periodo quasi mezzo milione di persone. Il maltempo abbattutosi sulla Lombardia con trombe d'aria, vento, grandine, allagamenti, tetti scoperchiati e alberi caduti ha devastato diverse strutture agricole

Il caldo torrido sta "bruciando" la frutta e verdura nei campi provocando la perdita del raccolto che in alcune aziende arriva al 90%: dai peperoni ai meloni, dalle angurie all'uva, fino ai pomodori e alle melanzane. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti in relazione all'ondata di afa che sta investendo l'Italia con conseguenze sulle persone, ma anche sugli allevamenti e sulle coltivazioni risparmiate dal maltempo e dalla grandine che ha colpito a macchia di leopardo il nord Italia con milioni di euro di danni nelle campagne

In tutto il Paese la morsa del caldo sta facendo danni a macchia di leopardo con gli agricoltori che cercano di correre ai ripari ombreggiando i prodotti, anche attraverso erba e foglie come barriere naturali. Le scottature da caldo - spiega la Coldiretti - danneggiano in maniera irreversibile frutta e verdura, fino a renderle invendibili. Si cerca di anticipare il raccolto quando possibile o quanto meno si provvede al diradamento dei frutti sugli alberi, eliminando quelli non in grado di sopravvivere, per cercare di salvare almeno parte della produzione