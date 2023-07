Ancora sbarchi migranti a Lampedusa, arrivi salgono a 1.124

Nove barchini sono stati soccorsi nelle acque antistanti l'Isola. Tutte le persone a bordo hanno riferito di essere partite da Sfax, in Tunisia

Altri 330 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che nove barchini sono stati soccorsi nelle acque antistanti l'isola e 8 migranti sono stati recuperati dall'isolotto di Lampione. Salgono a 28, con un totale di 1.124 persone, gli approdi a partire dalla mezzanotte. Sui natanti c'erano da un minimo di 17 tunisini fino a un massimo di 57 originari di Sierra Leone, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea, Sudan, Camerun, Senegal, Gambia. Tutti hanno riferito di essere salpati da Sfax, in Tunisia. Solo due gruppi hanno invece detto di essersi imbarcati in una spiaggia di Chebba e di Sidi Mansour, sempre in Tunisia.