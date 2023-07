Mentorship Milano, chiusa la prima edizione sull'empowerment femminile

Si è chiusa la prima edizione del progetto comunale di empowerment femminile che in 6 mesi ha fatto incontrare ragazze e professioniste leader in settori chiave, dalla moda all’editoria, dall’impresa alle istituzioni pubbliche. L’Assessora al Lavoro di Milano Alessia Capello, a Sky TG24: “Esperienza che rafforza le ambizioni e aiuta le giovani a ridurre il gap di genere nell’occupazione” ascolta articolo

Un ponte di ascolto tra donne leader oggi e quelle di domani. Si è chiusa ieri la prima edizione di “Mentorship Milano” progetto di empowerment femminile promosso dal Comune meneghino nell’ambito del “Patto per il lavoro”. Allo spazio Base le partecipanti hanno tracciato un bilancio dell’iniziativa che in 6 mesi ha promosso incontri tra 550 ragazze tra i 18 e 25 anni e 268 professioniste che rivestono ruoli apicali in diversi settori dall’impresa alla moda, dal design all’editoria, dall’università alla pubblica amministrazione. Mondi professionali distinti, ma con l’obiettivo comune di ridurre il gender gap e prevenire il fenomeno di "rinuncia" alla carriera da parte delle donne, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Tra le "mentor" Emma Marcegaglia e Alberta Ferretti Per 6 mesi le ragazze aderenti al bando, unico requisito oltre all'età era di essere residenti o domiciliati nella città metropolitana di Milano, hanno avuto occasione di partecipare fino a tre incontri, in presenza o a distanza, con le proprie "mentor". Tra le partecipanti che hanno risposto all'iniziativa, l'ex numero uno di Confindustria Emma Marcegaglia, la stilista Alberta Ferretti, la designer Patricia Urquiola, la presidente Rai Marinella Soldi, la vice prefetto di Milano Alessandra Tripodi, la rettrice dell'Università Bicocca Giovanna Iannantuoni e ancora stiliste, imprenditrici e amministratici delegate in settori pubblico e privato.



Assessora al Lavoro di Milano: "Esperienza per rafforzare ambizioni" L'assessora al Lavoro di Milano Alessia Cappello, ha spiegato a Sky TG24 che "l'ascolto è il primo passo per il successo". "L'esperienza", ha aggiunto, "è servita alle ragazze per rafforzare ambizioni, e alle professioniste che hanno creato una rete con l’obiettivo di aiutare in futuro le più giovani a ridurre il gap di genere nel lavoro, come nella società". La seconda edizione di "Mentoring Milano" partirà a gennaio e sarà possibile iscriversi al bando pubblicato sul sito del Comune entro il 9 ottobre.