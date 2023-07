Incidente nel Torinese, morto un vigile del fuoco

Massimo Viglierco, 55 anni, era in viaggio per intervenire su un incendio in un alloggio quando l’autopompa che stava guidando è finita fuori strada, tra le località di Castellamonte e di Baldissero Canavese. Gravissimo l’autista del mezzo, fanno sapere i Vigili del Fuoco di Ivrea. In ospedale anche gli altri due vigili a bordo del camion