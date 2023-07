Milano, trovato un cadavere in una cava piena d'acqua

A notare il corpo, in un'area verde nei pressi di via Caldera, è stato un passante intorno alle 11.30. L'uomo ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118

Un cadavere è stato trovato, questa mattina, immerso nell'acqua di una cava nella periferia di Milano. Al momento sono ancora in corso le operazioni di recupero. A prima vista il corpo sarebbe di un uomo. A notarlo, in un'area verde nei pressi di via Caldera, è stato un passante intorno alle 11.30. L'uomo ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.