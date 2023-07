Tenta di rapire bambina, fermata giovane donna a Imperia

I carabinieri sono intervenuti dopo che una ragazza, in stato di agitazione, avrebbe urlato “dammi la bambina” a un papà che era insieme alla figlia piccola. La giovane è stata quindi portata in ospedale per accertamenti

Momenti di agitazione in centro a Imperia dove i carabinieri sono intervenuti dopo che una ragazza, in stato di agitazione, avrebbe urlato “dammi la bambina” a un papà che era insieme alla figlia piccola. Una vicenda ancora tutta da chiarire sulla quale stanno indagando i carabinieri. Proprio quella frase aveva fatto ipotizzare un presunto tentativo di rapimento che comunque non è andato a buon fine dato che, secondo quanto fin qui ricostruito, la bambina non sarebbe stata sottratta ai genitori. Tuttavia lo stato agitato della ragazza e le sue urla avrebbero spaventato la coppia e indotto a chiedere l’intervento dei militari. La giovane è stata sottoposta a fermo di identificazione e poi è stata portata in ospedale per accertamenti. A quanto si apprende, al momento i genitori della bambina non hanno sporto denuncia.