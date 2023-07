Mucche aggrediscono turisti all'Alpe di Siusi, due feriti

Disavventura per un gruppo di turisti che è stato aggredito da alcune mucche . E’ successo nel territorio dell'Alpe di Siusi dove il bestiame, in stato di agitazione, ha aggredito prima una donna bellunese di 40 anni, rimasta ferita al torace, poi anche un turista trentino che ha tentato di soccorrerla.

Cosa è successo

L'episodio, secondo quanto riferito, si è verificato nei pressi della Baita delle Marmotte, in provincia di Bolzano. In base ad una testimonianza a creare agitazione nelle mucche sarebbe stato un cane. Nei pressi del luogo dell’incidente, infatti, sarebbe passata una famiglia con un cane senza guinzaglio che avrebbe contribuito a far innervosire i bovini. Gli stessi, poi, avrebbero reagito attaccando i turisti.