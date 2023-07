Dal prossimo anno 19.944 posti per Medicina, 4000 in più

Su parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, il numero degli studenti che avranno accesso al corso di Laurea verrà potenziato per l'aumento del fabbisogno di nuovi medici. La definizione e distribuzione dei posti per singola Università sarà oggetto di uno specifico decreto ministeriale

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha deciso di aumentare il numero di iscritti per i Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua italiana ed inglese. È di 19.944 posti la proposta rispetto ai 15.876 dello scorso anno accademico. Un numero superiore alla richiesta della Conferenza Stato-Regioni su parere del Ministero della Salute (18.133 posti) e che tiene conto del fabbisogno di nuovi medici.

La distribuzione dei nuovi posti

La definizione e distribuzione dei posti per singolo Ateneo sarà oggetto di uno specifico decreto ministeriale. Dal prossimo anno, i 19.944 posti messi a disposizione saranno così definiti: 17.942 in lingua italiana (679 studenti extra Ue) e 2002 in lingua inglese (657 studenti extra Ue).