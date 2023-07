Gps 2023, da oggi il via alle domande di supplenza

Da quest'oggi i docenti inseriti in GaE e GPS potranno presentare le domande per effettuare supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno 2024, con le ore 14 del 31 luglio come termine ultimo. La scelta potrà ricadere su 150 diverse strutture. Gli insegnanti interessati potranno consultare il portale Istanze online, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, attraverso la modalità Informatizzazione Nomine Supplenze. Da oggi, fino al 31 luglio, sarà possibile inoltre concorrere per le assunzioni a tempo determinato per coloro i quali rientrino nel GPS I fascia.

Modalità di iscrizione

Vi sarà inoltre una pagina raggiungibile direttamente dalla piattaforma ministeriale dedicata al seguente link. Per poter accedere all'istanza occorreranno, in alternativa: credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione in corso di validità, CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per accedere all'istanza il candidato dovrà indicare: di possedere o meno i requisiti di cui all’Art. 5 comma da 5 a 17 D.L. 44/2023 per esprimere le preferenze ai fini delle immissioni in ruolo, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso, per le supplenze finalizzate all’immissione in ruolo. L’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso per le supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche. Il possesso dei requisiti per la precedenza ai sensi della L. 104, ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria. Il candidato, per assicurarsi del corretto completamento dell'operazione, dovrà inoltre verificare la ricezione di una mail contenente la conferma dell'inoltro della domanda, verificare lo stato della domanda presente nel box dell'istanza, accedere alla sezione domande presentate e assicurarsi che il modulo contenga tutte le informazioni.