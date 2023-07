Pilota muore dopo la caduta di un ultraleggero nei boschi del Veronese

Cronaca

Alle 13:43 del 3 luglio 2022 il crollo di un seracco del ghiacciaio di Punta Rocca travolse diciannove persone. Le indagini, concluse di recente, hanno evidenziato come si sia trattato di un evento non prevedibile. Oggi è stata celebrata la messa in ricordo di chi ha perso la vita a Passo Fedaia, sul piazzale a monte del rifugio Cima Undici

LE INDAGINI - Il 20 giugno scorso il gip del Tribunale di Trento, Enrico Borrelli, ha archiviato l'inchiesta della Procura, condividendo le motivazioni dei periti tecnici, secondo cui l'evento non era prevedibile. Nel frattempo, il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, ha confermato che "non ci sarà nessuna zona rossa" nel versante Nord della Marmolada, mentre sono in fase di definizione le modalità con cui l'area potrà essere percorsa in sicurezza