Voghera, mamma strangola figlio di un anno

Da quanto si apprende gli operatori del 118, chiamati dalla donna, hanno potuto soltanto constatare il decesso del piccolo. La donna, ora all'ospedale San Matteo di Pavia per una serie di accertamenti, sembra che abbia agito in preda ad un raptus

Tragedia a Voghera, in provincia di Pavia: questa mattina una mamma ha strangolato suo figlio, di appena un anno di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. La donna, 45 anni, era sola in casa: il marito, da quanto si è appreso, era al lavoro.