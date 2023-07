Schiaffeggiata dal fidanzato in mezzo alla strada: è accaduto nel quartiere Posillipo di Napoli. In un video amatoriale ripreso col cellulare da lontano, si vedono un ragazzo e una ragazza discutono animatamente, poi lui che le sferra uno schiaffo. Subito dopo parte un altro colpo violento contro la donna, e un altro ancora. L’uomo continua ad aggredirla, senza curarsi di nessuno. Lo fa davanti a passanti e auto che sfrecciano. Lei tenta di ripararsi dagli schiaffi, mettendo le mani avanti e nascondendo la testa tra le braccia. Alla fine la ragazza entra in macchina, mentre il ragazzo sale dal lato guidatore. Sta per andare via quando alcuni ragazzi intervengono per fermarlo, ma l’aggressore si innervosisce e parte con l’auto a tutto gas.