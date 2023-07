Reggio Calabria, neonato morto tra i 50 migranti soccorsi in mare

C'è anche un neonato morto tra i 50 migranti soccorsi in mare nelle ultime ore e giunti in mattinata nel porto di Reggio Calabria a bordo della nave Dattilo della guardia costiera. Il bimbo si trovava con la madre per la quale la prefettura ha chiesto, immediatamente, l'assistenza psicologica. Non si conoscono altri dettagli sulle cause del decesso.