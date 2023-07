Prime pagine dei quotidiani dedicate all'apertura della Nato all'Ucraina, ma non ora. Spazio al Pnrr. Intesa tra Italia e Ue: per la quarta rata modifiche su caldaie, asili e colonnine elettriche. Sui giornali sportivi si parla del possibile arrivo al Milan di Reijnders e dell'impresa di Sinner, in semifinale a Wimbledon