Omicidio del 2014, trovato un corpo sepolto nel Reggiano

La vicenda

Gaetano Impellizzeri era scomparso dal 10 febbraio 2014 e di lui si occupò anche la trasmissione 'Chi l'ha visto'. Agente di commercio che si occupava di elettrodomestici e automobili, viveva nel Palermitano, viaggiava spesso per lavoro anche all'estero, in particolare in Spagna. La mattina del 10 febbraio partì dall'aeroporto di Trapani diretto a Bergamo, per un incontro di lavoro. Arrivò alle 8 e nel corso della giornata telefonò alla compagna più volte, l'ultima alle 17. Da allora non si hanno avute più sue notizie.