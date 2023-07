Manfredonia, due fratellini annegano in un vascone per l’irrigazione

I genitori avevano dato l’allarme ieri pomeriggio non trovandoli in casa. Le ricerche si sono concentrate in un bacino d’irrigazione nei pressi di contrada Fonterosa, sulla strada che da Manfredonia conduce a Zapponeta, nel Foggiano. Lì sono state trovate le ciabatte dei piccoli di 6 e 7 anni, di nazionalità rumena. Vigili del fuoco e sommozzatori hanno trovato i corpi senza vita al termine di "un intervento drammatico”

Dopo alcune ore di ricerche sono stati ritrovati morti due fratellini che risultavano dispersi a Manfredonia, nel Foggiano. I corpi senza vita dei due bambini sono stati trovati all'interno di uno dei bacini d'irrigazione presenti nella zona e dove erano in corso le ricerche dei vigili del fuoco. I piccoli avevano 6 e 7 anni. L’allarme era scattato quando i genitori, nel pomeriggio, non trovandoli in casa, hanno dato l’allerta. Le ricerche si sono subito concentrate in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri, non lontano dall’abitazione nei pressi di contrada Fonterosa sulla strada che da Manfredonia conduce a Zapponeta. Lì sono state trovate le loro ciabattine. Con l’ausilio di fotocellule si è cercato di illuminare la zona, scarsamente illuminata, per aiutare il lavoro di sommozzatori e vigili del fuoco.