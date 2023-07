Manfredonia, morti i due bimbi caduti in un bacino d'irrigazione

I bambini avevano 6 e 7 anni. Secondo quanto si apprende, sono stati trovati senza vita in uno dei vasconi per l'irrigazione profondi 3 metri presenti nella zona, dove erano in corso le ricerche dei vigili del fuoco

Sono stati trovati senza vita i due fratellini rumeni di 6 e 7 anni dispersi a Manfredonia, in provincia di Foggia. I due, secondo quanto si è appreso, erano caduti in uno dei vasconi per l'irrigazione profondi 3 metri presenti nella zona, dove erano in corso le ricerche dei vigili del fuoco.

L'allarme dei genitori

A dare l'allarme erano stati i genitori, non vedendoli e trovando davanti a uno dei vasconi per l'irrigazione le ciabattine dei due bambini. I vigili del fuoco hanno operato per tutta la sera anche con fotocellule, la zona era infatti scarsamente illuminata. Il vascone dove è avvenuta la tragedia si trova in una campagna tra Manfredonia e Zapponeta, in località Fonterosa.