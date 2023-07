Milano, investì e uccise 11enne: condannato a 8 anni di carcere

Era la notte tra l'8 e il 9 agosto 2022, quando il 20enne Nour Amdouni ha investito e ucciso l'11enne Mohanad Moubarak a Milano, tra via Bartolini e viale Monte Ceneri. Per l'episodio è stato condannato a 8 anni di reclusione

Omicidio stradale pluriaggravato e 8 anni di reclusione. Questa è la decisione del giudice per le indagini preliminari Massimo Baraldo nei confronti di Nour Amdouni, il 20enne italo marocchino che nella notte tra l'8 e il 9 agosto 2022 investì e uccise l'11enne Mohanad Moubarak a Milano, tra via Bartolini e viale Monte Ceneri.

Le indagini

Il giudice ha accolto la richiesta di pena del pubblico ministero Rosario Ferracane. Stando alle indagini della Polizia locale, quella notte il Amdouni guidava senza aver mai conseguito la patente e inoltre era sotto effetto di cannabinoidi (hashish), come evidenziato dalle analisi tossicologiche. In base ai rilievi, il 20enne procedeva a una velocità non inferiore ai 73 chilometri orari, ben superiore al limite di 50, ed era al volante con una gamba ingessata. Dopo aver investito la vittima senza prestare soccorso, si era dato alla fuga e si era poi presentato alla Polizia stradale quattro ore più tardi. Nove giorni dopo l'investimento il giovane era stato condotto finito in carcere, su ordine del gip Fiammetta Modica.