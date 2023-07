It-Alert, test in Emilia Romagna: cosa fare se l'sms non è arrivato

È arrivato oggi in Emilia Romagna il test di It-Alert, il sistema di allarme pubblico che sarà attivo sul territorio nazionale a partire dal 2024. Se il messaggio non è arrivato basterà soltanto compilare il questionario sul sito ufficiale

Oggi in Emilia Romagna tutti i cellulari hanno squillato contemporaneamente all’arrivo del messaggio It-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale pensato per informare immediatamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Quello ricevuto oggi nella regione emiliana, e già arrivato anche in Toscana, Sardegna, Sicilia e Calabria, era solo un avviso di prova: il sistema vero e proprio diventerà ufficiale nel 2024.

Si tratta di un servizio di allarme pubblico che diventerà operativo sul territorio nazionale dal 2024 e permetterà di avvisare i cittadini in caso di maremoti, collassi di grandi dighe, attività vulcaniche, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali.

Cosa fare se il messaggio non è arrivato

Se il test di It-Alert non è stato ricevuto, niente paura. L’invito per tutti, compresi coloro che hanno ricevuto correttamente l’avviso, è quello di andare sul sito ufficiale it-alert.it e rispondere al questionario: le risposte fornite permetteranno di migliorare il sistema. Il servizio è anonimo e gratuito e, per accedervi, non è necessario iscriversi o installare applicazioni. Il test sperimentato in questi giorni nelle varie regioni italiane serve appunto a verificare tutte le eventuali criticità, per poter eventualmente ottimizzare il sistema.