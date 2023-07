Una coppia è stata immortalata mentre era intenta in un atto sessuale tra le rovine dei Bagni di Nerone. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili

Si era nascosta tra le rovine dei Bagni di Nerone a Pisa la coppia immortalata nel bel mezzo di un atto sessuale. L’uomo e la donna hanno tentato di ripararsi, invano, tra gli scavi archeologici, precisamente nei Bagni di Nerone, a pochi passi dalla Torre pendente. La scena è stata ripresa con il cellulare da un passante, che ha poi provveduto a divulgare il video sui social, divenuto in poco tempo virale. Nel frattempo, sono in corso le indagini per identificare i responsabili dell'atto osceno in luogo pubblico.