Polemiche per la festa vip in spiaggia a Forte dei Marmi

Bagno Annetta, Forte dei Marmi, sabato sera. Prende il via una festa sulla spiaggia che diventerà da lì a poche ore, l’evento glamour dell’estate 2023. Arrivano sulla spiaggia più famosa della Toscana e non solo, volti noti come i calciatori Leonardo Bonucci e Riccardo Saponara, il conduttore televisivo Rudy Zerbi e gli attori Marco Bocci con Laura Chiatti. Tavoli apparecchiati in riva al mare, palco con troni e dj, musica e giochi acrobatici. Il video della serata viene pubblicato sui social e dai media. E scoppia subito la polemica. “Non abbiamo autorizzato nulla del genere” dichiara il lunedi dopo, il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi che se la prende “con chi nel nostro Paese fa come gli pare, credendo di passarla liscia”.

Il Sindaco Murzi: “Una festa mai autorizzata”

“La festa, così come si è svolta non è mai stata da noi autorizzata” dichiara il primo cittadino Bruno Murzi che aggiunge: “è intervenuta la polizia municipale, facendo i doverosi rilievi e stiamo valutando tutte le irregolarità della serata”. Secondo la ricostruzione del Comune, lo stabilimento balneare aveva fatto richiesta per la cena e per l’installazione di una pedana, di un impianto sonoro e dell’illuminazione, nel rispetto dell’ordinanza in materia di cene sulla spiaggia firmata dallo stesso Murzi. Ma poi nella realtà le cose sono andate diversamente. C’è stata un’esagerazione in tutto, addirittura con l’esposizione di un veicolo sulla spiaggia di un noto brand automobilistico di lusso. Murzi spiega che l’ amministrazione comunale interverrà “laddove vi siano irregolarità con sanzioni, ma ci vuole la collaborazione di tutti e in particolare il supporto dell’associazione di categoria, l’Unione Proprietari Bagni”. La proprietà del Bagno Annetta che non è l'organizzatrice dell’evento, gestito invece da una azienda lombarda del settore arredamento, per il momento preferisce non rilasciare dichiarazioni.