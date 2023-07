Docente Università Cagliari annega dopo aver salvato figlio compagna

La tragedia è avvenuta ieri sera nel mare di Is Arenas: il ragazzo era entrato in acqua con un mare forza 4 e si era trovato in difficoltà. Carlo Lugliè, docente di Preistoria e Protostoria, è morto dopo aver perso conoscenza. Sul posto sono arrivati i soccorsi e sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto di Oristano, ma non sono riusciti a rianimarlo

Si è tuffato in mare per tentare di salvare un ragazzino di 11 anni, figlio della compagna che non riusciva a tornare a riva, ma la furia delle onde lo ha stremato, facendolo annegare. È accaduto ieri nello specchio di mare della spiaggia di Is Arenas, a Narbolia, nell'Oristanese, in Sardegna. Vittima Carlo Lugliè, 59 anni, professore universitario a Cagliari, ma residente a Oristano. Il ragazzino, nonostante il forte vento di maestrale che rendeva il mare agitato con onde alte anche quattro metri, si è tuffato in mare per rinfrescarsi. Si è allontanato dalla riva e non è riuscito più a ritornare. Lugliè si è subito tuffato in mare per soccorrerlo. Lo ha raggiunto, ma le onde e la corrente hanno reso impossibile il salvataggio. Alcuni bagnanti hanno subito fatto scattare l'allarme. Il 59enne e il ragazzino sono stati soccorsi da alcuni surfisti e portati a riva.