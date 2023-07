Ultima copia del Wiener Zeitung, il giornale più antico al mondo

Il quotidiano austriaco pubblicato per la prima volta nel 1703 non verrà più stampato e sopravviverà soltanto in versione digitale

La decisione

La scelta di interrompere la pubblicazione cartacea è arrivata a seguito di una discussa legge del governo che prevede l'abolizione delle inserzioni obbligatorie: nel caso della Wiener Zeitung, si trattava delle notizie aziendali nella sezione gazzetta ufficiale. Gli annunci garantivano alla casa editrice 18 milioni di euro all'anno, ma in base a una direttiva dell'Ue - come sottolinea lo Spiegel - questi ora possono essere fatti soltanto in formato digitale. Senza questa fonte di reddito, la principale del giornale, l'editore è arrivato alla conclusione che la Wiener Zeitung non fosse più redditizia come prodotto stampato. Da qui la scelta di interrompere. Di tanto in tanto, in futuro appariranno anche edizioni cartacee, ma il prodotto e l'intervallo di pubblicazione sono ancora "in fase di sviluppo", ha detto l'amministratore delegato Martin Fleischacker.