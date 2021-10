"Comportamenti inappropriati con colleghe", licenziato direttore Bild

L'editore Axel Springer ha deciso di allontanare Julian Reichelt dopo un articolo del New York Times intitolato "Sesso, bugie e un pagamento segreto", in cui si rilanciano le accuse di un suo presunto abuso di potere nei confronti di alcune collaboratrici. Nella scorsa primavera era già stato sospeso e poi reintegrato

Le accuse

Nella sua ultima inchiesta, il quotidiano statunitense ha ricostruito le vicende interne alla Bild, riportando accuse secondo cui Richelt avrebbe affidato a una praticante di 25 anni - con la quale aveva una relazione - un compito prestigioso, nonostante lei stessa non si era detta pronta per tale incarico. E sempre secondo l'articolo del New York Times, Reichelt avrebbe garantito alla giornalista un pagamento extra di oltre cinquemila euro, raccomandandole "di non rivelarlo a nessuno".