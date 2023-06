Frosinone, orso marsicano a spasso nel borgo di Vicalvi. Video

La passeggiata dell’orso in cerca di cibo è stata immortalata in un video pubblicato sulla pagina Facebook della Proloco di Vicalvi

E’ solo e affamato. Un orso marsicano si aggira in pieno giorno per le strade deserte di un piccolo borgo medioevale della Valle di Comino, in provincia di Frosinone, in cerca di cibo. Non incontra nessuno lungo il suo tragitto. La passeggiata solitaria del plantigrado è stata immortalata in un video pubblicato sulla pagina Facebook della Pro Loco di Vicalvi.