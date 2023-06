Auto-prototipo esplosa Napoli, morta ricercatrice Maria Vittoria Prati

La donna, 66enne che lavorava al Cnr, era alla guida del veicolo realizzato nell'ambito di un progetto sperimentale per la conversione delle auto convenzionali in veicoli ibridi-solari e aveva riportato gravi ustioni su tutto il corpo. Gravi le condizioni del 25enne laureando in Ingegneria Meccanica che viaggiava con lei. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine per accertare le cause dell’incidente

È morta Maria Vittoria Prati, ricercatrice 66enne del Cnr che guidava l'auto-prototipo esplosa mentre percorreva la tangenziale di Napoli venerdì 23 giugno. La donna aveva riportato gravi ustioni su tutto il corpo ed è deceduta dopo quattro giorni di ricovero nel Centro Grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli, dove era stata trasportata dopo l'incidente. Resta ricoverato in gravi condizioni Fulvio Filace, 25enne laureando in Ingegneria Meccanica all'Università Federico II e tirocinante al Cnr: anche lui si trovava nel veicolo realizzato nell'ambito di un progetto sperimentale per la conversione delle auto convenzionali in veicoli ibridi-solari.

La Procura di Napoli ha avviato una indagine

Sono ancora da chiarire le cause di quanto accaduto. La procura di Napoli ha avviato un’indagine, affidata ai magistrati della sesta sezione (lavoro e colpe professionali). Un dirigente del Cnr è stato ascoltato nell'ambito delle indagini ed è stato disposto il sequestro di una vettura gemella a quella andata distrutta, una Volkswagen Polo Tdi, un prototipo utilizzato nell'ambito di un progetto denominato "Life-Save" finalizzato a testare la possibilità di abbinare un motore elettrico con batterie alimentate da pannelli solari a vetture dotate di un propulsore termico con l'obiettivo di ridurre le emissioni nell'ambiente. Secondo quanto è emerso finora, a determinare la potente deflagrazione, che solo per un caso non ha coinvolto altre vetture, sarebbero state delle bombole il cui contenuto, al momento, rimane sconosciuto: sarà una relazione dei vigili del fuoco a fare luce sulla tipologia di gas che contenevano. La vettura gemella di quella distrutta, che è stata sequestrata dalla Stradale a Fisciano, servirà per i successivi accertamenti che l'ufficio inquirente partenopeo potrebbe a breve affidare a dei consulenti. L'obiettivo degli inquirenti è scoprire la ragione per la quale le bombole si trovassero a bordo della Polo, se la loro presenza fosse legata al progetto e se il loro trasporto stesse avvenendo in condizioni di sicurezza.