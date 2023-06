Vibo Valentia, travolti e uccisi mentre spingevano l'auto in panne

Sono stati travolti in pieno, mentre spingevano la loro auto in panne, da una Bmw che transitava sul viadotto calabrese dove la loro auto si era fermata: per Bruno Vavalà di 23 anni e Nicola Callà di 60 anni, non c'è stato scampo. Feriti anche gli altri due passeggeri che erano a bordo della Peugeot 204. Le vittime del terribile incidente avvenuto questa mattina presto - presso il Comune di Simbario - sono due camerieri che avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze. Uno dei due è stato addirittura sbalzato giù dal cavalcavia per la violenza dell'impatto.

Necessario l'intervento dei vigili del Fuoco

L' incidente è avvenuto dieci minuti prima delle quattro del mattino, le vittime sono di Serra San Bruno. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze il cui personale non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due serresi e prestare le cure agli altri due, originari di Soriano. I carabinieri della compagnia di Serra San Bruno e della Stazione di Simbario stanno svolgendo le indagini sulla dinamica del sinistro, mentre per il recupero del cadavere di Vavalà si è reso necessario l'intervento, particolarmente complicato, dei vigili del fuoco. La circolazione è rimasta bloccata per ore.