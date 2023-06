Bomba d'acqua su Assisi, strade allagate e fiumi esondati. Evacuate due famiglie

Precipitazioni improvvise e violente, come le definiscono i Vigili del Fuoco di Perugia, hanno causato diversi problemi nella zona: si è allagato il reparto di radiologia dell'ospedale di Assisi. Colpita anche Orvieto, dove alcune attività e abitazioni sono rimaste isolate per circa due ore

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta in giornata su Assisi e dintorni. Nel Comune umbro sono stati segnalati diversi allagamenti, principalmente a causa dell'esondamento dei fiumi della zona: oltre al Tescio, è uscito dagli argini– in località Ponte Rio di Valtopina – anche il Topino, causando l’evacuazione di due famiglie. I Vigili del Fuoco di Perugia specificano che la bomba d’acqua – che definiscono “improvvisa” – ha colpito zone limitate, tra cui le località Ponte Grande e Pian della Pieve. Allagato il reparto di radiologia dell'ospedale di Assisi.

I danni a Nocera Umbra

A Nocera Scalo, una frazione di Nocera Umbra, una pianta è caduta in strada, bloccando la circolazione sulla Flaminia. Sempre nella stessa zona è stato poi recuperato un camper parcheggiato nel piazzale di uno stabilimento che è rimasto allagato. E ancora, l'esondazione del Topino ha trascinato via una roulotte e una cisterna di gasolio, poi bloccati sotto a un ponte ferroviario. La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Ancona è quindi stata brevemente interrotta, prima di tornare alla normalità.

Colpita anche la zona di Orvieto

Anche il Comune di Orvieto è stato interessato da forti precipitazioni, accompagnate da grandine, che hanno causato allagamenti e cadute di rami. La situazione più complessa è stata segnalata nella zona industriale di Fontanelle di Bardano. Qui, dopo che sono saltati i coperchi della fognatura, l’acqua si è infiltrata sotto il manto stradale e si è riversata in un sottopasso ferroviario, allagandolo per circa 50 centimetri. Alcune attività e abitazioni sono rimaste isolate per circa due ore. Sul posto sono intervenuti i volontari del gruppo comunale della protezione civile di Orvieto e ora la situazione è di nuovo tranquilla.