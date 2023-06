Finti vaccini anti Covid, chiesti a Ravenna 227 rinvii a giudizio

Salute e Benessere

L'obiettivo, spiega Marco Cavaleri, responsabile Ema per i vaccini e prodotti terapeutici contro il Covid, 'è produrre per l'autunno un nuovo vaccino monovalente, che contenga cioè solo il ceppo Xbb: dunque ci stiamo spostando da un vaccino che contiene due ceppi diversi ad un vaccino che non contiene più il ceppo originario del virus SarsCoV2, ovvero il ceppo Wuhan, quello con cui la pandemia è partita, perché di fatto questo ceppo non circola più'