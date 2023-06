Collezionista acquista un quadro sul web: era un capolavoro del ‘500

Osvaldo Mazza ha comprato un dipinto a poche migliaia di euro a un'asta online, per poi scoprire in seguito che si tratta di un frammento della Pala di Matelica di Luca Signorelli, uno dei maestri del Cinquecento. L'acquisto risale a 4 anni fa e ora, in occasione della mostra ad Arezzo, il collezionista ha raccontato la fortunata vicenda

Compra un quadro per poche migliaia di euro e, senza saperlo, si ritrova in casa un capolavoro del Cinquecento, precisamente un frammento della Pala di Matelica di Luca Signorelli. È ciò che è successo al collezionista Osvaldo Mazza che, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Signorelli 500” a Cortona in provincia di Arezzo, ha raccontato dell'acquisto fortunato.

Il caso fortuito

Durante l’evento inaugurale dell’esposizione aretina, il collezionista torinese ha raccontato che quattro anni fa il frammento era stato battuto all’asta via Internet in Belgio, figurando come un’opera minore del Rinascimento e senza attribuzione precisa. "Ho avuto subito l'impressione che fosse un dipinto importante – spiega Mazza – mi sono consultato con un amico, esperto del settore, e lui ha avuto la mia stessa intuizione. Alla fine ho colto l'occasione e ho comprato”. Il prezzo era di poche migliaia di euro. “Poi i critici hanno confermato: era un frammento della Pala di Matelica, oggi assicurato per una bella cifra”. La Pala di Matelica per la prima volta è stata riassemblata e rappresenta oggi la protagonista assoluta del percorso espositivo di Cortona “Signorelli 500”, che riunisce 30 opere del maestro cinquecentesco. "Il mio frammento di questa Pala lo tengo nel salone di casa con molto orgoglio", conclude il collezionista.