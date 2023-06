Rimini, coniugi trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati senza vita nel loro appartamento di Rimini. L’ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio, anche se sono in corso gli accertamenti per arrivare a definire l’esatta dinamica di quanto successo. Da una prima ricostruzione l'uomo, un italiano sui 50 anni, avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco verso la donna, una cittadina moldava, prima di puntare l'arma verso se stesso. La coppia è stata trovata in un appartamento al terzo piano di uno stabile di via Gambalunga, in centro città.