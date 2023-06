Ritrovato il corpo del 18enne Yahya, il ragazzo scomparso nel Secchia

I vigili del fuoco, dopo giorni di ricerche, hanno rinvenuto il cadavere in un'ansa del fiume, circa cinquecento metri a valle rispetto al punto in cui il giovane era sparito mercoledì, a a Marzaglia di Modena. Mentre si tuffava era stato filmato da un amico che era con lui

Dopo giorni di ricerche, è stato ritrovato il copro senza vita di Yahya Hkimi, il 18enne scomparso da mercoledì nel fiume Secchia a Marzaglia di Modena. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nel corso delle ricerche, in un'ansa del fiume, circa cinquecento metri a valle del luogo in cui era sparito. Mentre si tuffava il giovane era stato filmato da un amico che era con lui. A seguito del nulla osta del magistrato è stato recuperato e messo a disposizione della medicina legale.

Le ricerche

Nel punto in cui il ragazzo si era tuffato è vietata la balneazione. Le ricerche sono state intense ed è anche stato deviato il corso del fiume. Oggi senza sosta i vigili del fuoco hanno operato nella zona a valle del punto dell’ultimo avvistamento, con squadre fluviali in alveo ed altre unità sulle sponde. Date le difficoltà dell'ambiente, le imbarcazioni sono state calate da Ponte Alto con l'aiuto dell'autogru. Ma la speranza di ritrovare il ragazzo vivo sono svanite.

Il racconto dell’amico

Da quanto emerso, quando il giovane era sparito in acqua un amico minorenne che era con lui lo stava filmando con lo smartphone. Proprio l'amico ha raccontato che Yahya, dopo un po' di tempo passato insieme in riva, gli aveva chiesto di filmarlo mentre faceva finta di essere trasportato via dalla corrente. Le immagini mostravano prima il 18enne in piedi, fermo nell'acqua, poi accovacciato, prima di sparire. L'amico gli aveva appena detto di fare attenzione.