Ragazzo scomparso nel Secchia, l’amico: “Fingeva di essere trascinato”

Dal 14 giugno non si hanno più tracce di Yahya Hkimi, il 18enne che sarebbe stato risucchiato dall’acqua agitata del fiume, in località Marzaglia, in provincia di Modena. “Doveva fingere di essere portato via dalla corrente. Si è tuffato tre volte, ma poi non è più risalito” sono le parole del ragazzo che lo stava filmando al momento della sparizione nel fiume