Gino Mader è morto, il ciclista era caduto in un burrone in Svizzera

Due incidenti nello stesso punto

"Gino, grazie per la luce, la gioia e le risate che hai portato a tutti noi, ci mancherai come ciclista e come persona. Oggi e tutti i giorni, pedaleremo per te, Gino", ha scritto il Team Bahrain Victorious. Mader è uscito di strada ed è caduto per una decina di metri finendo in uno stagno, dove è rimasto esanime. Rianimato sul posto, è stato quindi portato via con l'elisoccorso. Nello stesso punto, lungo una discesa molto ripida verso l'arrivo della tappa a La Punt, è caduto anche un altro corridore, Magnus Sheffield, portato a sua volta in ospedale con contusioni e una commozione cerebrale.