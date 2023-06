Flavia Franzoni Prodi, oggi funerale a Bologna

Sono previsti per oggi a Bologna alle 11:30 i funerali di Flavia Franzoni Prodi , morta il 13 giugno a 76 anni. Saranno celebrati dal cardinale Matteo Zuppi. Ieri sono state molte le visite di esponenti politici e amici nella casa della famiglia Prodi per esprimere condoglianze e vicinanza all'ex presidente del Consiglio Romano Prodi.

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein è andata nella casa della famiglia Prodi per porgere le sue condoglianze. Oltre a lei, tra gli altri, sono andati a trovare l'ex premier e i suoi familiari anche il deputato Pd Graziano Delrio e l'ex ministro Arturo Parisi. Prodi ha voluto ringraziare anche i giornalisti, molti dei quali lo seguono da tempo, per la loro partecipazione al lutto che lo ha colpito. "Siete stati molto affettuosi, grazie", ha detto ai cronisti che lo attendevano sotto casa e ha stretto le mani a tutti.

Rinviata la direzione del Pd

La direzione del Partito Democratico è stata convocata al Nazareno per lunedì 19 giugno alle 15. La riunione, inizialmente fissata per lunedì 12 giugno, era già stata rinviata a oggi in segno di rispetto dopo la morte di Silvio Berlusconi. Poi è stata nuovamente spostata in seguito alla notizia della morte di Flavia Franzoni Prodi. L'ordine del giorno resta invariato: dopo le comunicazioni della segretaria Elly Schlein, si discuteranno i tempi e le regole dei congressi regionali e di federazione.